Prefeitura confirma Casamento Comunitário neste ano em Itupeva

Mais uma edição do Casamento Comunitário está confirmada em Itupeva. O anuncio foi feito em reunião nesta quinta-feira (27), no Paço Municipal, quando representantes da Prefeitura estiveram com representantes do Cartório de Registros de Itupeva.

O Casamento Comunitário foi instituído em Itupeva pela Lei nº 2.027, de 16/03/2015, e atualizado pela Lei nº 2.134, de 29/06/2018, que determinou a sua realização anual no mês de maio.

O Casamento Comunitário oferece a oportunidade para casais oficializarem sua união de forma gratuita, fortalecendo os laços familiares e sociais. No ano passado, 18 casais participaram da cerimônia, celebrando esse momento especial com uma recepção no Espaço Eternize. Neste ano, o Casamento Comunitário acontece no dia 31 de maio, nos mesmos moldes de 2024.