GM intensifica ações contra som alto no Jardim São Camilo

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Guarda Municipal, tem intensificado as ações de segurança no Jardim São Camilo, especialmente no combate a aglomerações e perturbação do sossego público durante os finais de semana. Em parceria com a Polícia Militar, a atuação conjunta tem garantido noites mais tranquilas para os moradores da região.

“Era um caos em alguns pontos aqui no bairro, não tínhamos sossego, eram aglomerações e som alto o tempo todo. Vemos viaturas da Guarda e da PM circulando nesses locais, o que trouxe mais segurança”, relatou uma moradora da região.

O gestor de Segurança Municipal, Guilherme Rigo, destaca a importância dessa parceria para a qualidade de vida da população. “A integração entre as forças de segurança é essencial para garantir a tranquilidade da comunidade. O trabalho conjunto tem mostrado resultados positivos e continuará sendo reforçado”, afirma.