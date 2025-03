Prefeitura de Jarinu faz mutirão contra dengue neste sábado (29)

Os agentes comunitários de saúde e as equipes da Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária irão percorrer os bairros Maracanã e Nova Trieste, de casa em casa, com objetivo de conscientizar a população e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor Aedes aegipty.

O mutirão contra a dengue será neste sábado, 29 de março, das 7h às 13h.

A mobilização é uma ação intersetorial da Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio de servidores públicos de diversas secretarias.

Combate à dengue