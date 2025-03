Jundiaí atinge número de casos de dengue que indica emergência

O aumento de casos de dengue em Jundiaí vem sendo exponencial nas últimas semanas. Até o dia 14 deste mês, há duas semanas, o município tinha 639 casos confirmados da doença. Hoje (28), o município alcançou os 1.666 registros, o que indica que, em duas semanas, foram mais de 73 casos confirmados por dia. Com o número, Jundiaí também chega ao nível de emergência em saúde, quando há mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes. Atualmente, Jundiaí tem 376 casos a cada 100 mil habitantes.

Jundiaí tem também um óbito que pode ter sido causado pela dengue, mas ainda não houve confirmação a partir de exames e o município aguarda os resultados. 339 casos suspeitos de dengue também agurdam resultados de exames para confirmação ou descarte da suspeita.

O Estado de São Paulo já havia decretado o emergência em saúde no início de fevereiro, quando o número de casos no estado ultrapassou os 300 para cada 100 mil habitantes. A partir do decreto, a gestão estadual e os municípios podem implementar ações com maior agilidade e, também, podem receber recursos adicionais do Governo Federal.