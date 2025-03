Executivo e Legislativo debatem estratégias contra clima extremo

Entre as ações já implementadas pela prefeitura estão:

Durante a reunião, foram discutidas diversas medidas para mitigar os impactos das ondas de calor na cidade. Entre as iniciativas destacadas, está o plantio de árvores em áreas estratégicas para ampliar a cobertura vegetal. “A cidade precisa estar preparada para responder a eventos climáticos extremos de forma eficiente, garantindo a segurança e o bem-estar da população. Podemos adotar medidas simples e eficazes, como o plantio de mudas de árvores de pequeno porte,” afirmou o gestor da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), Marcos Galdino.

A Prefeitura de Jundiaí e o Poder Legislativo realizaram, nesta quinta-feira (27), a primeira reunião para debater estratégias voltadas ao enfrentamento de eventos climáticos extremos, com foco especial nas altas temperaturas. O encontro reuniu técnicos das unidades de gestão da prefeitura, representantes do Legislativo e o especialista em Gestão Ambiental, Pedro Staudt.

O vereador Faouaz Taha ressaltou a importância da parceria entre Legislativo e Executivo para viabilizar ações concretas. “As altas temperaturas têm nos preocupado. Estamos identificando onde podemos avançar com ações preventivas e minimizar os impactos para toda a sociedade,” destacou.

A iniciativa faz parte de um planejamento mais amplo da administração pública para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. “A única forma eficaz de abordar essa questão é por meio do diálogo entre diferentes instituições e o Poder Público. Diversas perspectivas aumentam as chances de ações saírem do papel e se transformarem em melhorias reais para a população,” enfatizou Renato Lupianhi, técnico em Meio Ambiente da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA).

O coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, coronel Gimenez, reforçou a necessidade de preparar a cidade para períodos de calor intenso. “As ondas de calor têm se tornado mais frequentes e precisamos adotar estratégias que protejam os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas,” afirmou.