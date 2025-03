75 anos do Ciesp-Jundiaí

O Ciesp-Jundiaí, que comemora 75 anos em 28 de março, tem uma trajetória marcada por contribuições significativas para o desenvolvimento industrial e econômico local e dos demais municípios sob sua jurisdição: Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo. Este ano, a celebração de seu aniversário é marcada por iniciativas importantes para o êxito de seus objetivos.

Um dos destaques foi a instalação na Diretoria Regional, dia 20 último, de um núcleo do Conselho Superior Feminino (Confem) da Fiesp. Coordenado por Maria Aparecida Gibrail, diretora do Departamento de Responsabilidade Social do Ciesp-Jundiaí, o novo órgão surge para fortalecer o papel da mulher no mercado de trabalho e na sociedade. Ampliará o debate sobre equidade de gênero, empoderamento e a importância da participação feminina em posições de liderança e empreendedorismo.

O ano já havia começado com um sinal claro desse compromisso. Publicou-se uma série de matérias sobre executivas que ocupam cargos de destaque na indústria, cujos depoimentos foram divulgados na newsletter da entidade e apresentados na exposição “Mulheres no Comando”, durante o evento de instalação do núcleo. Além disso, em parceria com o Sesi, a Diretoria Regional recebeu mostra sobre “Violência contra a Mulher”, reforçando a importância da conscientização e do combate a esse grave problema social.

A atuação do Confem vai além do ambiente corporativo. Em Jundiaí, seis adolescentes da Escola Sesi foram eleitas embaixadoras, responsáveis por disseminar conhecimento, ações e demandas relacionadas aos alunos. Essa iniciativa mostra que o olhar para o potencial feminino começa cedo, preparando as futuras gerações para assumirem papeis de liderança e transformação.

O Ciesp-Jundiaí já conta com exemplos inspiradores de mulheres que fazem a diferença: Sueli Muzaiel (Comunicação), Cida Gibrail (Responsabilidade Social), Vania Mazzoni (Recursos Humanos), Elizabeth Broglio (Jurídico) e a gerente regional, Cássia Stuchi. São pessoas que representam força, competência e dedicação. O Confem chega para ampliar essa atuação, com foco também nas mulheres em situação de vulnerabilidade, acesso ao emprego, empoderamento feminino e defesa dos direitos humanos.

Outra notícia importante foi a nomeação do empresário Humberto Cereser, da CRS Brands, associada ao Ciesp-Jundiaí, como gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia da Prefeitura. Com mais de 50 anos de experiência, ele é reconhecido por sua atuação estratégica e pelo desenvolvimento sustentável da indústria, em especial nos segmentos de alimentos e bebidas. A presença de um representante direto do setor produtivo em um cargo tão relevante reforça a participação ativa do universo corporativo nas decisões econômicas da cidade. Trata-se de um marco para o diálogo das empresas e o governo municipal.

Ao completar 75 anos, o Ciesp-Jundiaí reafirma seu compromisso com o fomento da indústria e da economia locais. A entidade segue trabalhando com muita força e determinação pelo avanço contínuo do setor e o bem-estar de toda a sociedade.

Rafael Cervone é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Cisp) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e Marcelo Cereser é o diretor-titular do Ciesp-Jundiaí.