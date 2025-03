Orçamento estimado para 2026 é de R$ 4,69 bilhões em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF), promoveu, na noite desta quarta-feira (26), a primeira audiência pública para detalhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) referente ao ano de 2026. A audiência foi conduzida pelo vice-prefeito e gestor de Finanças, Ricardo Benassi, e pelo gestor adjunto de Finanças, José Roberto Rizzotti. A apresentação, aberta ao público, foi realizada nos estúdios da TVTEC, no Complexo Argos, e também transmitida pela página da Prefeitura de Jundiaí e TVTEC no Youtube e no Facebook da TVTEC, além do canal 24 da Net.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é uma lei anual que estabelece as diretrizes para elaboração do orçamento para o próximo ano. Ela é a conexão entre o Plano Plurianual (PPA), que define as metas e prioridades do governo, e Lei Orçamentária (LOA), que detalha a alocação dos recursos financeiros.

Exclusivamente neste primeiro ano de mandato o anexo de Meta e Prioridades será confeccionado junto com o PPA, que será entregue ao Legislativo até 31/08, assim na audiência foram abordas as Metas Fiscais, que definem as projeções de receitas e despesas e dos principais indicadores fiscais.