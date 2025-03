Frente fria vai trazer primeiro pico de frio do ano no país

A passagem de duas frentes frias na reta final de março e no começo de abril vai começar a movimentar mais a atmosfera já entre esta sexta (28) e a segunda, 31 de março, segundo informações da Climatempo. A primeira frente se forma no Sul, na sexta, na altura do litoral de Santa Catarina, provocando aumento na umidade e uma ligeira virada de vento sobre a Região Sul – este primeiro sistema é mais fraco e se desloca de forma rápida para alto mar.

Na segunda (31), a formação de uma nova e forte frente fria entre a Argentina e o Uruguai, reforça ainda mais a umidade e o ar frio no país e a primeira semana de abril já começa com o primeiro pico de frio em áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste, com uma queda mais significativa nas mínimas e máximas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no oeste e sul de Mato Grosso do Sul e em áreas do sul de Mato Grosso.

A umidade vai seguir mais presente sobre áreas do Sul, com previsão de algumas pancadas de chuva forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná até meados da semana, porém, conforme a frente fria avança, a entrada do ar polar, vira o vento também em áreas do Sudeste, mas, a previsão é de que as temperaturas diminuam na Região somente a partir do primeiro fim de semana do mês, entre sábado (05) e domingo (06).