Em 2024, Jundiaí registrou 79 jovens em medidas socioeducativas

Nas últimas semanas, a série "Adolescência", exibida na Netflix, impactou toda a sociedade brasileira. Nela, um adolescente comum, de classe média, comete um crime de assassinato, aos 13 anos. O que causa comoção é a forma como a percepção do crime demora a ser amadurecida pelo garoto e como o ciberbullying é presença constante no dia a dia dos adolescentes. Em Jundiai, 79 jovens passaram por atendimento socioeducativo por terem infringido a lei em 2024. Eles não são somente oriundos da classe social mais baixa da sociedade. Apesar de jovens de classe médias serem mais beneficiados pela impunidade, 15% dos atendimentos também são para estes adolescentes.

Em 2025, 37 adolescentes foram acompanhados em janeiro, 30 em fevereiro e 26 em março pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com a OSC (Organização da Sociedade Civil) Almater, através do Projeto Inspira. No ano de 2024, 79 adolescentes cumpriram medidas socioeducativas na cidade, sendo 52 em Liberdade Assistida (LA), 10 em LA e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e 17 exclusivamente em PSC.

A diretora da Almater, Patrícia Malite Imperato, destaca que um estudo do Ministério Público do Estado de São Paulo apontou que 85% dos adolescentes atendidos pela Fundação Casa não possuem referência paterna. Para ela, a solução não é apenas encarcerar esses jovens, mas compreender suas histórias e atuar na raiz do problema. "O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo e essa é a consequência. Se esses adolescentes tivessem acesso à saúde mental, educação, moradia e assistência, essa não seria a realidade", afirma.

O acompanhamento dos adolescentes é personalizado, abrangendo apoio nas áreas de educação, cultura, saúde, esporte e profissionalização, com um prazo médio de seis meses após o cumprimento da medida. Em relação à reincidência, até o momento, 15 adolescentes voltaram a cometer atos infracionais.

Acompanhamento personalizado de adolescentes em medidas socioeducativas

Coordenadoras do Projeto Inspira, Natália Torres de Figueiredo e Thalita Rosado Ventorini, reforçam que o fortalecimento dos vínculos familiares é essencial para a ressocialização dos adolescentes. "A família também precisa de apoio. Esse vínculo se restabelece por meio da saúde, cultura, educação e assistência", explica Natália.

À esquerda está a diretora Patrícia e à direita, a coordenadora Natália

Natália também afirma que 15% dos atendidos desde o início do projeto são da classe média. Patrícia aponta para a diferença na abordagem do sistema de justiça em relação a adolescentes de diferentes classes sociais. "Há muitos relatos de tráfico feito por jovens nos condomínios de luxo, mas a polícia não entra lá dentro", afirma. Com nove anos de experiência na área, Patrícia destaca que há inúmeros casos de jovens de alta renda envolvidos no tráfico de drogas, mas esses casos raramente chegam à Justiça. "O sistema acaba penalizando apenas uma parte da juventude, enquanto outra segue invisível para as autoridades."

Natália e Patrícia compartilham a história de um adolescente que trabalhava no tráfico de drogas e, após um passeio promovido pela ONG, refletiu sobre sua trajetória e decidiu mudar de vida. Hoje, ele trabalha em uma fábrica e afirma que, na época, "ganhava dinheiro, mas não tinha paz". Para elas, essa história exemplifica como experiências transformadoras podem impactar positivamente a juventude.

Espaço dedicado a palestras e oficinas para adolescentes e suas famílias

Como ex-defensora pública, Patrícia expressa sua opinião sobre o assunto, criticando o fechamento da unidade da Fundação Casa de Jundiaí durante a pandemia, que ainda não foi reaberta. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os adolescentes devem cumprir medidas socioeducativas próximos de suas cidades. No entanto, atualmente eles são encaminhados para a unidade de Francisco Morato, que também atende a capital paulista e enfrenta superlotação. "Antes, a unidade de Jundiaí atendia toda a região, garantindo um atendimento mais adequado e próximo das famílias", conclui.

Além do acompanhamento direto aos adolescentes, o Projeto Inspira também promove reuniões mensais com as famílias, estudos sociais e elaboração de planos de atendimento familiar para proporcionar suporte socioemocional e autonomia. Outro diferencial é a implementação da justiça restaurativa, que busca a resolução de conflitos de forma pacífica, incentivando o diálogo e a responsabilização dos jovens de maneira construtiva.