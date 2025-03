Prefeitura de Jundiaí rescinde contrato de obra do PA

A Prefeitura de Jundiaí informou hoje (27) que, devido ao descumprimento reiterado das obrigações contratuais e falhas na execução das obras do Pronto Atendimento (PA) da Vila Progresso, a administração municipal tomou a decisão de rescindir unilateralmente o contrato com a empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda., além de aplicar as penalidades cabíveis.

A obra foi iniciada em 25 de janeiro de 2023, com prazo inicial de 374 dias e previsão de conclusão para 2 de fevereiro de 2024. No entanto, ao longo da execução, ajustes no projeto tornaram necessária a prorrogação do prazo. Ainda assim, os principais atrasos foram ocasionados por falhas de planejamento e execução por parte da empresa contratada. Problemas como retrabalho devido a serviços mal executados, infiltrações causadas pela falta de planejamento na cobertura e inconsistências nos revestimentos comprometeram significativamente o andamento da obra. Além disso, a troca constante de engenheiros afetou a continuidade e a eficiência dos trabalhos.

Diante desse cenário, quatro termos de prorrogação foram firmados (59 + 75 + 90 + 140 dias), totalizando 738 dias de contrato e prorrogando a entrega para 31 de janeiro de 2025.