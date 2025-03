Agente de Saúde recupera sua bike furtada na Clínica da Família

A bicicleta da agente comunitária de Saúde Janaína Valéria Silva, que havia sido furtada na última segunda-feira (24), de dentro da Clínica da Família, no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, foi recuperada pela vítima na tarde desta quinta-feira (27). Uma pessoa viu na internet sobre o drama da Janaína e, como tinha informações do paradeiro da bike, entrou em contato com ela.

Janaína foi com duas amigas até o local indicado, no Jardim Sorocabana, e encontrou sua bike. "Agradeço de coração a todos que me ajudaram", disse ela, bastante feliz.

RELEMBRE O CASO

Vítima em sua comunidade, agente de saúde pede ajuda em Jundiaí