São Paulo amplia cobertura vacinal do calendário infantil

O Governo de São Paulo divulgou, nesta quinta-feira (27), os índices da cobertura vacinal do calendário básico infantil em 2024. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) mostram um aumento na cobertura de todos os imunizantes nesta faixa. O crescimento, superior à média nacional, reflete as estratégias adotadas em 2023 e 2024 pelo Estado.

“O aumento da cobertura vacinal mostra que estamos no caminho certo. A implementação do IGM SUS Paulista, com repasses que aumentaram de R$ 150 milhões, até 2022, para R$ 1,5 bilhão, nos últimos dois anos, impulsionou os municípios a ampliar a vacinação. Além da conscientização para levar a informação correta à população”, ressaltou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde de São Paulo.

O Estado melhorou a cobertura vacinal de todos os imunizantes e sete se destacam no calendário básico infantil ao apresentarem crescimento expressivo. A primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, subiu de 78,42% em 2022 para 98,65% em 2024, um aumento de 20,23 pontos percentuais. A cobertura da vacina contra febre amarela também cresceu, passando de 64,40% para 81,16%, avançando 16,75 pontos percentuais.