PM apreende R$ 40 mil em drogas e desfalca 'biqueira' rentável

Um homem foi preso com 8,6 kg de drogas em uma casa na Vila Real, em Várzea Paulista, na noite desta quarta-feira (26) - a carga foi avaliada em aproximadamente R$ 40 mil. A prisão ocorreu ao final do turno de 'trabalho', sendo que a biqueira já havia faturado durante o dia R$ 67 mil com a venda de entorpecentes, conforme contabilidade encontrada pelos policiais militares de rádio-patrulhamento da equipe Bravo.

Os soldados Furkim e Rafael faziam patrulhamento pela avenida Doutor Walter Gossner, quando se depararam com dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita - um deles carregava uma grande mochila nas costas e a todo instante olhava para trás.

Os policiais foram no encalço com sinais sonoros e luminosos e tentaram a abordagem, mas os suspeitos saíram em fuga, acessando a avenida Pacaembu. No cruzamento com a rua Araçatuba o garupa desceu da moto e correu, entrando em uma casa.