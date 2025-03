Jundiaí sedia encontro de 40 Guardas Municipais

O encontro teve como objetivo apresentar novas tecnologias, fortalecer a integração entre os municípios e ampliar o uso de ferramentas inovadoras voltadas à segurança pública. Estiveram presentes o vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi, o gestor de Segurança Municipal, Guilherme Rigo, o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Adalberto Ceolin, além de comandantes das Guardas Municipais das cidades participantes e integrantes da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ). O evento também contou com a participação de alunos do curso de Direito da Faculdade Padre Anchieta, sob a coordenação do professor Elvis Brassaroto.

Pela primeira vez, Jundiaí sediou o 60º Encontro da CRIM – Central Regional de Inteligência e Monitoramento, reunindo representantes das guardas municipais de aproximadamente 40 municípios que utilizam tecnologia de câmeras inteligentes para monitoramento urbano. O evento ocorreu nesta quarta-feira (26), no Auditório do Hub do Campus Anchieta.

O gestor de Segurança Municipal, Guilherme Rigo, enfatizou o impacto positivo das tecnologias na redução dos índices criminais. “O uso de câmeras inteligentes tem sido determinante para a queda da criminalidade tanto em Jundiaí quanto nas cidades participantes da CRIM”, afirmou.

Durante o encontro, foram debatidos temas como o avanço do reconhecimento facial em municípios da região, o desenvolvimento de projetos inovadores para aprimorar a segurança municipal, a integração entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e as Guardas Municipais, além da apresentação de novas estratégias e soluções tecnológicas voltadas à prevenção e monitoramento.

Criada em novembro de 2012, a CRIM entrou em operação de forma experimental no início de 2013 e foi oficialmente inaugurada pelo Governo do Estado em dezembro do mesmo ano. A central permite a interligação de ocorrências de roubos e furtos de veículos, com ou sem registro de boletim de ocorrência, além do compartilhamento de informações estratégicas entre os setores de inteligência das Guardas Municipais.