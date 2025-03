Torcida do Paulista tem conversa 'olho no olho' com treinador

Torcedores do Paulista compareceram, na noite de ontem (26), no Estádio Dr. Jayme Cintra para uma conversa "olho no olho" com o técnico Fausto Dias e membros da comissão técnica, o vice-presidente Rodrigo Alves, e o capitão do time, Lucas Silva. O papo foi em tom de apoio antes do jogo deste sábado (29), pelo jogo de ida das quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista, contra o Joseense, em Jundiaí.

De acordo com Danilo, um dos membros da torcida organizada Raça Tricolor, os torcedores buscaram entender o motivo da queda de rendimento do elenco nos últimos jogos e fizeram uma cobrança positiva, a fim de incentivar os jogadores. "Foi um apoio, teve uma cobrança, mas nada em tom agressivo, foi uma questão de saber o que tava acontecendo com o rendimento que caiu, quais jogadores estão saindo e quem está chegando, etc. Fizemos um incentivo, falamos que sabadão a gente vai estar apoiando como sempre, vamos fazer uma festa e por aí vai. O tom da conversa foi esse, uma cobrança positiva para entender os problemas do clube e dar esse incentivo, mostrar que estamos juntos", contou o torcedor.

Durante a conversa, o técnico Fausto Dias reforçou o objetivo em conquistar o acesso para a Série A3 em 2026 e ressaltou que as cobranças da torcida pela queda de rendimento são justas. "Estamos trabalhando para corrigir os erros e vamos entrar nesses jogos decisivos com muita determinação", completou o treinador do Galo.