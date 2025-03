Prefeitura instala iluminação de LED em ruas do São Camilo

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), iniciou nesta quarta-feira (26) mais uma etapa da modernização da iluminação pública. As equipes realizaram a substituição de lâmpadas de vapor por luminárias de LED no bairro São Camilo, contemplando as ruas Pedro Latance, Pedro Ravanhani e Benedito Basílio Souza Filho.

De acordo com o gestor da Ugisp, Marcos Galdino, a mudança traz benefícios significativos para a população. “A substituição das lâmpadas convencionais por LED representa mais segurança para os moradores, além de gerar economia no consumo de energia e menor necessidade de manutenção”, destacou.

As ações fazem parte do programa ‘Quem Ama, Cuida’, que desde o início desta semana já realizou a troca de 116 lâmpadas de sódio por LED em diferentes pontos da cidade. Os locais contemplados foram as ruas Maria Negrini Negro, João Victor Atisani e Ângela Corradini e as avenidas Bento do Amaral Gurgel, Sidney Mazzoni, no bairro Vila Nambi. O Departamento de Iluminação Pública da Ugisp também realizou a implantação de postes e luminárias na praça do Jardim Fepasa e no Jardim Guanabara.