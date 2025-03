No ‘Ludicidadania’, estudantes têm manhã especial com Canil da GM

Como parte das atividades do programa Ludicidadania, os estudantes da Emeb Professora Maria Angélica Lorençon, no Corrupira, receberam nesta quarta-feira (26) a visita dos cães Logan e Sirius, do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ).

Acompanhados dos agentes, os cães das raças pastor belga malinois e o labrador fizeram brincadeiras de faro, obediência, cumprimento, equilíbrio e outros exercícios, que animaram a plateia de estudantes curiosos, com os cerca de 200 estudantes do período da manhã. Além dos quartos anos das turmas atendidas pelo programa, todas as sete turmas da unidade participaram da atividade.

Realizado em parceria entre as Unidades de Gestão de Educação (UGE) e de Segurança Municipal (UGSM), o Ludicidadania chega ao seu quarto ano de existência, com foco na promoção de atividades de abordagem lúdica com foco em cidadania, vida saudável e comunicação não-violenta. A mediação fica por conta de agentes da GMJ e para este ano letivo ampliou seu alcance para cerca de 4 mil estudantes dos quartos anos de 14 diferentes unidades escolares da rede municipal.