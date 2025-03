Escola Estadual de Jundiaí receberá ensino de música neste ano

A Escola Estadual Profa. Maria José Maia de Toledo, no Jardim São Camilo, é uma das 200 unidades que neste ano receberão o Projeto Guri nas Escolas em São Paulo, com ensino de música na grade curricular. O Projeto Guri, que completa 30 anos neste ano, oferece ensino musical a crianças e jovens em diversos polos no Estado de São Paulo. Agora há a incorporação deste ensino a grades escolares, mas o ensino nos polos continua, inclusive em Jundiaí.

O Guri nas Escolas complementa e amplia a atuação do programa, permitindo que mais crianças, adolescentes e jovens tenham acesso à formação musical diretamente na rede pública de ensino. O Guri nas Escolas Estaduais oferecerá, já em 2025, mais de 42 mil vagas em 200 escolas estaduais, com aulas de música integradas ao currículo escolar, atendendo estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em diversas regiões do estado.

Iniciativa

O Estado de São Paulo deu um passo significativo na integração da cultura à educação com o lançamento oficial do programa, qua aconteceu na última sexta-feira (21), em Campinas. A iniciativa, fruto da parceria entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a Secretaria da Educação, busca fortalecer a formação de alunas e alunos da rede pública por meio da música, promovendo o desenvolvimento social, cultural e cognitivo. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Marília Marton, e do secretário da Educação, Renato Feder.