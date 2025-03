Kauãn Berto inaugura Centro Municipal de Hemodiálise em Cajamar

O Centro Municipal de Hemodiálise oferece uma infraestrutura moderna, equipada com 13 poltronas de hemodiálise, permitindo o atendimento de um grande número de pacientes com maior eficiência. Além disso, o centro conta com:

Antes da inauguração deste centro, os moradores de Cajamar que precisavam de tratamento de hemodiálise enfrentavam viagens exaustivas para outras cidades, muitas vezes distantes, com partidas às 3h ou 4h da manhã, e longas horas dentro de vans do transporte do SUS. Esse processo, além de causar desgaste físico, também afetava emocionalmente os pacientes e suas famílias. Com a abertura do novo centro, os moradores poderão realizar o tratamento dentro de sua própria cidade, reduzindo o sofrimento e proporcionando mais conforto e dignidade.

Em uma ação histórica para a saúde de Cajamar, o prefeito Kauãn Berto inaugurou nesta quarta-feira (26) o primeiro Centro Municipal de Hemodiálise da região, um serviço inédito que promete transformar a realidade dos pacientes renais do município. Localizado no Complexo de Saúde de Cajamar, o centro elimina a necessidade de longos deslocamentos para outras cidades e amplia a qualidade do atendimento oferecido à população.

As sessões de hemodiálise no novo centro serão realizadas de segunda a sexta-feira, com horários flexíveis para atender a todos os pacientes. O atendimento terá início às 5h30 da manhã, com a última sessão finalizando às 21h. A estrutura foi planejada para atender todas as exigências legais, contando com equipamentos modernos e certificados, para garantir a segurança e qualidade dos tratamentos.

Durante a inauguração, o prefeito Kauãn Berto destacou a importância do novo serviço para a população de Cajamar: “Hoje demos mais um passo histórico na saúde do nosso município! Iniciamos o serviço de hemodiálise no Complexo de Saúde! Antes, nossos pacientes precisavam sair de casa de madrugada ou chegar tarde da noite para fazer o tratamento em outra cidade. Agora, esse atendimento já é realidade aqui em Cajamar! Somos uma das poucas cidades do Brasil a oferecer esse serviço de forma municipal. Seguimos trabalhando para transformar a saúde pública!”

Avanço na saúde pública e compromisso com a população