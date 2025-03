Prefeitura inicia a campanha “Xô Dengue”

O prefeito Gustavo Martinelli, que bateu nas casas da região da Vila Nambi, levando a orientação, ressaltou a importância da mobilização integrada para sensibilizar cada morador da cidade. “Com o apoio do Exército e do Poder Legislativo, estamos em todas as regiões, chamando a atenção da população. A luta contra a dengue é de todos nós. Precisamos que cada um faça a sua parte para contermos os casos da doença”, ressaltou.

De casa em casa, a força-tarefa está passando para reforçar a necessidade da eliminação de objetos que podem acumular água, além de vistoriar quintais em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Caminhões do Departamento de Limpeza Pública da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) também foram colocados nas ruas para coleta extra de inservíveis.

Campanha Xô Dengue prossegue até sexta

Essa união de esforços em Jundiaí para evitar a proliferação do Aedes aegypti também foi destacada pelo comandante do 12º GAC, Tenente Coronel Mario Henrique Madureira, e pelo presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira. “O Exército Brasileiro exerce ainda mais a cidadania, apoiando essa campanha. Juntos, podemos vencer a guerra contra esse mosquito”, enfatizou o comandante.

“É uma integração fundamental para mudarmos o cenário. A dengue é uma doença grave. As pessoas precisam estar atentas, seguir as orientações e abrir as portas para as equipes da saúde, que sempre estarão identificadas e com veículos oficiais. Neste momento, é necessária a sensibilização de todos para que os casos não aumentem”, completou Edicarlos.