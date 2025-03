Morador tem a casa invadida enquanto via o 'passeio' da Argentina

Um homem estava em sua casa, no bairro São Roque da Chave, em Itupeva, na noite desta terça-feira (25), assistindo ao jogo na TV em que o Brasil levou uma goleada de 4 a 1 da Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, quando dois homens em fuga da Guarda Municipal invadiram o local com uma sacola cheia de drogas. O morador levou um grande susto num primeiro momento, mas percebeu que os invasores eram seus primos, que 'trabalham' em um ponto de tráfico. Os dois fujões foram presos.

A GM fazia patrulhamento, quando se deparou com dois homens em atitude suspeita na biqueira, segurando uma sacola. Ambos correram para uma viela e invadiram a casa alguns metros à frente.

O primo deles, já desnorteado com o 'passeio' da Argentina sobre o Brasil, ficou ainda mais assustado com a invasão. Os guardas, com a fundada suspeita, também entraram na casa e encontratam os dois fujões, o primo (vendo o jogo) e mais um homem.