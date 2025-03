Treino do Pijama une exercício e solidariedade em Jundiaí

No dia 29 de março, às 9h, Jundiaí recebe um evento que combina atividade física, descontração e solidariedade. O Treino do Pijama para mulheres tem como objetivo arrecador itens de higiene para doação. O evento, exclusivo para convidadas, será realizado na sede da The Woman Gym em parceria com a loja Fina Elegante Sincera.

A iniciativa busca beneficiar mulheres em situação de vulnerabilidade, incentivando a contribuir com produtos essenciais como sabonetes, absorventes e cremes hidratantes. A entrada para o evento será a doação desses itens.

Além do lado solidário, o treino promete ser uma experiência divertida e diferente, reforçando a importância da atividade física e do bem-estar em um ambiente acolhedor.

A The Woman Gym está localizada na Rua Doutor Edson Zardetto de Toledo, 51, no bairro Chácara Urbana, em Jundiaí.

Mais informações sobre o evento estão no Instagram do evento.