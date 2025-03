Defesa Civil mapeia áreas para prevenção e segurança da população

Itupeva foi selecionada pelo Governo do Estado para receber uma Carta Geotécnica e um Plano Municipal de Redução de Risco, estudos essenciais para identificar áreas de risco ambiental no município.

Com isso, será realizado um mapeamento de áreas de risco, bem como a elaboração de estudos técnicos para levantamento de dados detalhados sobre as condições do solo e eventuais áreas suscetíveis a deslizamentos e enchentes, permitindo um planejamento mais eficaz para a segurança da população.

Com o processo de contratação já finalizado pela Defesa Civil Estadual, os trabalhos de levantamento geotécnico já foram iniciados.