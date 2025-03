Jundiaí faz Fórum Esportivo com representantes da região

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (Ugel), realizou na última terça-feira (25) o primeiro Fórum Esportivo da Região Metropolitana de Jundiaí. O encontro reuniu os secretários de Esporte das cidades vizinhas para debater iniciativas conjuntas voltadas ao desenvolvimento esportivo regional.

Estiveram presentes os representantes das secretarias de Esportes de Campo Limpo Paulista, Cabreúva, Itupeva, Louveira e Jarinu. Jundiaí foi representada pela gestora de Esporte e Lazer, Rita Orsi, além de Vanessa Roncoletta, do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) e Norberto Borracha, assessor de projetos esportivos da Ugel.

Durante o encontro, foram discutidos temas de interesse comum, com foco na promoção do esporte para crianças e jovens. Entre os principais assuntos abordados, destacaram-se os incentivos para as categorias de base e a criação de eventos para esse público.