Com vacinação preconizada, RMJ não vem tendo casos de sarampo

O sarampo chegou a ser erradicado do Brasil em 2016, mas, com a diminuição na cobertura vacinal, os casos da doença, que pode ser mortal, voltaram em 2018. Neste ano, o país já tem quatro casos conhecidos da doença, sendo três no Estado do Rio de Janeiro e um no Distrito Federal. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), com índices de vacinação satisfatórios, não há casos da doença neste ano e também não houve no ano passado em Jundiaí, Várzea Paulista, Louveira e Itupeva. Os municípios de Cabreúva, Jarinu e Campo Limpo Paulista foram procurados, mas não responderam ao JJ.

Em outros países, como EUA, já são são ao menos 378 casos conhecidos neste ano, o que preocupa a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a vacinação vem recuperando bons índices e os casos vinham diminuindo. Entre os anos de 2018 a 2022 foram confirmados 9.329, 21.704, 8.035, 670 e 41 casos de sarampo, respectivamente. Em 2024 o país confirmou quatro casos importados sendo um no estado do Rio Grande do Sul, proveniente do Paquistão, um em Minas Gerais, proveniente da Inglaterra, e dois em São Paulo, provenientes da Itália.

Região

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Saúde, informa que não houve casos positivos de sarampo no município em 2024 e neste ano, até o momento. A cobertura vacinal da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), ultrapassou a meta, sendo de 102,43% no município.