Fundo Social: Jundiaí reforça campanha de arrecadação de doações

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Fundo Social de Solidariedade (Funss), segue mobilizando a população para a arrecadação de itens essenciais que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas diretamente na sede do Funss, que funciona como ponto permanente de arrecadação.

Entre os itens que podem ser doados estão alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, leite longa vida, leite em pó, sal, enlatados, molho de tomate e fubá. Além disso, também são aceitas doações de água mineral; fraldas; roupas e toalhas de banho; produtos de limpeza e higiene pessoal, como desinfetante, água sanitária, detergente, sabão em pó, sabão em pedra, álcool, xampu e sabonete. O Funss também recebe ração para animais e sacos de lixo.

Todos os produtos devem estar dentro do prazo de validade para garantir a segurança e a qualidade dos itens doados.

Onde doar?