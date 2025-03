Amigo de professor em caso de pedofilia é preso preventivamente

O homem preso na última segunda-feira (24), no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí, por crimes relacionados a pedofilia - em conexão com um professor de uma escola particular de cidade, preso na semana passada pelos mesmos crimes -, teve o flagrante convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia. Desta forma, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), onde ficará em uma cela especial, conhecida como seguro.

A Justiça entendeu pertinente o pedido da DDM pela manutenção da prisão do suspeito, uma vez que, solto, poderia interferir no trabalho das investigações. Ele, inclusive, já é resultado do desdobramento das investigações que, na semana passada, acabou na prisão do professor, que é seu amigo.

Pelas conversas entre eles, no celular, a polícia descobriu que havia o desejo de ambos em matar os alunos da referida escola particular, utilizando rituais satânicos e métodos nazistas.