Jundiaí recebe o Sesi em Movimento para o Dia da Atividade Física

O sedentarismo é um dos maiores desafios para a saúde na atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a inatividade física está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas de forma global, como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade e até mesmo transtornos mentais, incluindo ansiedade e depressão.

No Brasil, esta realidade também é alarmante. Dados de 2023 do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, revelam que 60% da população não pratica atividade física nos níveis recomendados pela OMS. Esse cenário destaca a necessidade urgente de iniciativas que incentivem a adoção de hábitos mais ativos e saudáveis.

Pensando nisso, o Sesi Jundiaí promove no dia 5 de abril, sábado, o evento "Sesi em Movimento", uma iniciativa gratuita e aberta ao público em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física. Das 8h às 13h, o Centro de Atividades do Sesi Jundiaí, que fica na Av. Antonio Segre, 695 - Jardim Brasil, oferecerá uma programação repleta de atividades para todas as idades e gostos, com o objetivo de incentivar hábitos mais saudáveis e mostrar que se movimentar pode ser simples, prazeroso e transformador.