Jundiaí faz projeto Resfria contra efeitos do aquecimento urbano

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), deu início ao projeto Resfria, uma iniciativa que busca entender e reduzir os efeitos do calor na cidade. O objetivo é desenvolver estratégias para tornar Jundiaí mais preparada para as mudanças climáticas, garantindo mais conforto térmico para a população. A ação é baseada em estudos científicos e servirá para orientar políticas públicas voltadas ao meio ambiente, utilizando tecnologia para aprimorar a gestão ambiental do município.

Parceria e financiamento

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e a PUC-Campinas, tendo sido aprovado no Programa de Pesquisa em Políticas Públicas (PPPP) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). O programa busca aproximar cientistas, gestores públicos e a sociedade, garantindo que as decisões governamentais sejam tomadas com base em evidências científicas. A pesquisa é coordenada pela Profa. Dra. Cláudia Cotrim Pezzuto, do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Infraestrutura Urbana da PUC-Campinas, e conta com a participação do Dr. Guilherme Theodoro Nascimento Pereira de Lima, diretor de Meio Ambiente da UGPUMA. Também integram a equipe a arquiteta e urbanista da Prefeitura de Jundiaí, Sylvia Angelini, os pesquisadores, Prof. Dr. Marcius Fabius Henriques de Carvalho e Profa. Dra. Lia Toledo Moreira Mota, além de alunos de iniciação científica, mestrado, pós-doutorado e pesquisadores internacionais.

De acordo com a Profa. Dra. Cláudia Cotrim Pezzuto, o projeto reforça a importância da colaboração entre universidades e o poder público. “A parceria entre a universidade e a gestão pública, exemplificada pelo Resfria, mostra como o conhecimento científico pode orientar políticas públicas. Com os dados e estudos da PUC-Campinas, os gestores podem tomar decisões mais eficazes para reduzir o aquecimento urbano e melhorar a qualidade de vida na cidade”, explica.