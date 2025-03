JJ e Difusora sorteiam um par de ingressos para o jogo do Galo

O Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora vão sortear um par de ingressos para o jogo entre Paulista e Joseense, neste sábado (29), às 19h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. A partida é válida pelas quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista.



Para concorrer ao par de ingressos, basta seguir as regras da publicação no Instagram (clique aqui). Feito isso, você já estará participando do sorteio!



O vencedor será sorteado na tarde desta quinta-feira (27) e vamos divulgar em nosso Instagram!