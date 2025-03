Municípios paulistas recebem R$ 1,6 bi em repasse de ICMS

Os 645 municípios paulistas recebem o maior repasse de ICMS de março nesta terça-feira (25). O valor é expressivo, R$ 1,62 bilhão, arrecadados entre os dias 17 e 21 de março. Esse montante já considera o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), as administrações municipais já receberam neste mês mais de R$ 2,96 bilhões com três repasses de ICMS.

Em janeiro e fevereiro deste ano, as transferências para as prefeituras de todo o Estado foram de R$ 7,64 bilhões.