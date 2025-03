Mestranda da FMJ estuda uso de canabidiol e THC para Alzheimer

A disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) integrará um ensaio clínico inovador para avaliar os efeitos da combinação equilibrada de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) na redução da agitação em pacientes com Alzheimer moderado.

O estudo, chamado CANTAD, será conduzido pela mestranda Tereza Raquel Xavier Viana, sob orientação do Dr. José Eduardo Martinelli e coorientação do Prof. Dr. Ivan Aprahamian, juntamente com a equipe de Geriatria da FMJ. O recrutamento dos participantes está previsto para abril de 2025.

O medicamento da pesquisa é o extrato formulado com uma proporção balanceada de CBD e THC. O objetivo é analisar a interação dessas moléculas e sua possível eficácia na redução da agitação em pacientes com Alzheimer. O Comitê de Ética em Pesquisa da FMJ e o CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) aprovou a pesquisa.