Prefeitura tem apoio do 12º GAC no combate à dengue

A Prefeitura de Jundiaí realiza, com o apoio do 12º Grupo de Artilharia de Campanha Barão de Jundiahy, uma grande mobilização de combate e enfrentamento à dengue, entre quarta (26) e sexta-feira (28). Nesta segunda (24), os soldados participaram de um treinamento com a Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM) para se prepararem para o “Xô dengue.”

A ação envolverá mais de 250 pessoas e abrangerá cerca de 30 bairros da cidade. “Novamente, estaremos atuando para sensibilizar a população para entrar conosco na guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Mais de 80% dos criadouros estão nas residências. Atualmente Jundiaí registra 994 casos confirmados da doença, precisamos olhar para isso”, enfatiza a gestora de Promoção da Saúde, Dr.? Márcia Facci.

O trabalho casa a casa ocorrerá no período da manhã e contará com a participação dos Agentes de Controle de Endemias, dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), além dos soldados, que reforçarão, junto aos moradores, a necessidade da adoção das medidas para conter o avanço da doença e farão a busca de criadouros do mosquito. As equipes estarão uniformizadas e acompanhadas por carro oficial. A Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) também estará efetuando coletas extras de inservíveis.