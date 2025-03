Autor jundiaiense realiza encontro literário na sexta (28)

O auditório Elis Regina, localizado no Complexo Argos, recebe nesta sexta-feira (28) um encontro literário com o autor jundiaiense Nicolas Catalano. A atividade temática proposta pelo escritor terá início às 16 horas e será em torno do livro “Zebras Bullying Boys”, escrito em inglês e publicado pela editora independente Pegasus.

A atividade é gratuita e destinada ao público interessado em geral, mas na ocasião o autor realizará uma abordagem especial aos estudantes do curso de Inglês do Centro de Línguas e Tecnologia da Informação Antonio Houaiss e também para educadores, como forma de aliar o ensino do idioma com a temática da obra. Os interessados devem se inscrever aqui.

“Zebras Bullying Boys” traz a história de Erick Lobos, um bullier que, com apenas 15 anos, já causou problemas de sobra pelo resto de sua vida, por conta de sua violência e de seu misterioso envolvimento numa transgressão contra duas crianças na cidade de São Paulo. Sua mãe não vê outra opção a não ser mandá-lo a uma academia completamente inconvencional. O que ela não imagina é que o lugar trata os estudantes como animais, especificamente “Zebras”, uma pedagogia nunca vista antes no mundo. Será que Erick finalmente se comportará melhor?