Itupeva faz vacinação antirrábica neste sábado, no Hortênsias

A Prefeitura de Itupeva, por meio da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), realiza, neste sábado (29), mais uma etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos com mais de 3 meses de idade. A ação ocorrerá no Cemeb Professora Maria Stela Sales Izzo, localizado no Parque das Hortênsias, rua Pedro Ferreira dos Santos, 291, das 9h às 12h.

A vacinação será realizada somente para os tutores que realizarem o agendamento prévio no site da prefeitura, garantindo organização e eficiência no atendimento. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo link: https://itupeva.sp.gov.br/itupeva/unidade-de-vigilancia-em-zoonoses/vacinacao-animal.

A vacinação antirrábica é essencial para a prevenção da raiva, uma doença viral que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. Mantida em formato de rotina e anual, a vacinação é ofertada pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, e ocorre o ano todo em pontos fixos distribuídos pelos bairros. O objetivo é imunizar cães e gatos contra a raiva, prevenindo riscos à saúde animal e pública.