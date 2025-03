Sesi Jundiaí vence clássico jundiaiense com gol no último segundo

A equipe sub-16 de polo aquático do Sesi Jundiaí venceu o Clube Jundiaiense, no último fim de semana, pela primeira rodada do Campeonato Paulista Sub-16, na piscina do Sesão. O clássico municipal foi o melhor jogo da rodada, sendo disputado ponto a ponto e com o gol da vitória marcado no último segundo.

Além do clássico jundiaiense, as equipes que representaram a cidade no Estadual também venceram o Sesi Santo André na rodada. Os resultados foram:

Sesi Jundiai 16 x 14 Sesi Santo André