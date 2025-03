Estudantes de Jundiaí e Várzea representam a região na Febrace

A região possui representantes na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace), que ocorre no câmpus da USP, em São Paulo, até o dia 28 de março. O técnico em plásticos Gustavo Henrique Berto da Silva, morador de Várzea Paulista, juntamente com os colegas jundiaienses Kauan Florêncio e Caio Freitas, concorre com o projeto “Incorporação de lignina como reforço no polietileno e no polipropileno”.

A iniciativa é um dos 300 projetos de todo o Brasil selecionados para participar da feira. O grupo está representando o Senai e a região Sudeste do país. O projeto concorre na categoria Engenharias e participa de uma votação online até quinta-feira (27). Para votar no grupo, clique aqui, acesse o vídeo no YouTube e dê um like.

Lignina

A lignina é uma substância encontrada na parede celular das plantas, representando 30% da composição de uma árvore. Quando adicionada ao plástico, melhora suas propriedades mecânicas, como dureza, flexibilidade e resistência ao impacto, tornando-se uma alternativa sustentável e mais econômica para a indústria.