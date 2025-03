Homem é preso por importunação sexual em comércio no Centro

Um homem foi preso por importunação sexual, em Itatiba, depois de entrar em um estabelecimento comercial e, com palavras vulgares, desrespeitosas e criminosas, dizer que iria fazer sexo com uma cliente que estava no local. A prisão foi feita por guardas municipais.

A GM foi acionada para atender ocorre de perturbação e, quando os guardas Sousa e Ferreira chegaram ao local, conversaram com a vítima e testemunhas, que alegaram que o homem entrou no local e se dirigiu a ela, dizendo que iria ter relações sexuais com ela. Os insultos e importunação continuaram por algum tempo, constrangendo a vítima e demais clientes.

O homem, que já tem diversas passagens pela polícia, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante.