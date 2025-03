World Creativity Day coloca Jundiaí no mapa da economia criativa

Desde 2018, o Dia Mundial da Criatividade abre inscrições para voluntários, anfitriões, parceiros, inspiradores e participantes do Brasil e do mundo que querem fazer parte do ecossistema de criatividade e inovação nos municípios.

Na programação, já estão confirmadas as presenças de Cristiano Santos (especialista em Linkedin); JP Polo (consultor de diversidade); Rick e Kelly (artistas de teatro e circo); Camila Molena (mentora de inovação); Tainan Franco (produtora cultural); Vlamir Iene (CEO do Grupo IV2); Wiliam Retamiro (conselheiro de economia solidária do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo – Corecon); Amanda Bonequini Fàvoratto (gestora de times de alta performance); Tonz3era (artista de hip-hop).

Em paralelo, acontece feira criativa em dois pontos diferentes, reunindo 150 empreendedores das mais diferentes áreas da economia criativa que estarão expondo seus produtos no Paço Municipal (dia 22) e na Faculdade Anhanguera (22 e 23). Performances artísticas e musicais também fazem parte da programação.

Inscrições e a programação completa podem ser conferidas no link WCD-Jundiaí.