2º Encontro do Clube de Mães Atípicas abordará conexão e apoio

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) realiza o 2º Encontro do Clube de Mães Atípicas, que acontecerá no Parque da Uva, dia 10 de abril às 18 horas. Nesta edição, serão abordados temas como conexão, apoio e transformação.

Durante o encontro, a presidente da Associação Amigos do Autista (AMA), Jaqueline Muraro, e a educadora parental Juliana Souto vão conversar com o público sobre vínculos afetivos e a harmonia do lar, orientando os pais no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais dos filhos.

Para a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli, este segundo encontro tem como objetivo contribuir para uma sociedade mais justa e saudável. “Queremos ressignificar! Vamos fortalecer essas mães, pais, cuidadores, que possam ter um convívio harmonioso dentro de casa, sabendo lidar com conflitos e situações da melhor forma possível.”