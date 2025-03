Programa ‘Quem Ama, Cuida’ inicia ações no Vetor Leste de Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), iniciou no último sábado (22) o programa ‘Quem Ama, Cuida’, que vai percorrer diversas regiões do município com ações de manutenção e zeladoria. Nesta segunda-feira (24), as equipes deram início às atividades no Vetor Leste da cidade.

Neste primeiro dia de ações no Vetor Leste, as equipes atuaram nos bairros Cidade Nova e Vila Nambi. No Cidade Nova, foi realizado serviço de poda e roçagem em diversas praças e canteiros, garantindo mais segurança e organização aos espaços públicos.

Já na Vila Nambi, o Departamento de Iluminação Pública deu início à troca de lâmpadas a vapor por iluminação de LED, que oferece maior eficiência e durabilidade. As novas lâmpadas serão instaladas nas ruas Ângelo Corradini e João Victor Atisani, além das avenidas Bento do Amaral Gurgel e Sidney Mazzoni.