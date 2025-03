Torcida prepara festa no Jayme Cintra para jogo deste sábado

As torcidas organizadas Raça Tricolor e Gamor Força Jovem divulgaram uma vaquinha on-line nas redes sociais para arrecadar verba para os materiais da festa. Os torcedores vão encher a arquibancada com faixas transversais nas cores vermelha, preta e branca, como na imagem abaixo:

A torcida do Paulista está preparando uma festa nas arquibancadas do Jayme Cintra para o jogo contra o Joseense, neste sábado (29), pelas quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista. A ideia é transformar o estádio em um caldeirão e a meta é arrecadar R$ 2.100 para a compra dos materiais.

Os interessados em contribuir com a festa no estádio pode fazer uma doação de qualquer valor via PIX. As informações estão nesta publicação (clique aqui). Ao final da ação, os responsáveis divulgarão todos os comprovantes de pagamento para garantir a transparência.

A PARTIDA

O Paulista vai dar a largada no mata-mata da Série A4 neste sábado (29), contra o Joseense, com horário a ser divulgado pela FPF nesta semana. O jogo de ida será em Jundiaí e o da volta, no sábado seguinte (5), em São José dos Campos. Como o adversário terminou à frente do Galo na tabela, ele terá vantagem do empate no placar agregado (soma dos placares do jogo de ida e volta), além de decidir o confronto em casa.