DIG estoura fábrica de meias falsas de marcas famosas

A DIG recebeu informações de que, nesta fábrica, no Jardim do Lago, estavam sendo fabricadas meias para serem vendidas como se fossem das marcas Nike, Adidas, Mizuno, Oakley, Lacoste, Vans e Puma, entre outras

Com o mandado expedido pela Justiça, os investigadores deram cumprimento na manhã desta segunda-feira. No local, onde existem 16 máquinas de fabricação de meias, foram apreendidas 6,4 mil pares de meias e mais de 75 mil etiquetas falsificadas de marcas famosas. Também foi constatada a fabricação de meias com as marcas famosas, o que foi inclusive confirmado por representantes de algumas dessas marcas, convidados para a operação da DIG.

O responsável foi questionado e alegou ter autorização para confeccionar meias da marca Kappa, mas confessou a falsificação das marcas Nike, Mizuno e Adidas.