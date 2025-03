Audiência pública da LDO 2026 ocorre na quarta-feira (26)

A Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF) realiza na próxima quarta-feira (26), às 18h30, audiência pública para a apresentação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. A apresentação será on-line com transmissão pelo YouTube da Prefeitura de Jundiaí e pelo Facebook e Youtube da TVTEC Jundiaí, além do canal 24 da NET.

A LDO norteia a preparação do Orçamento Municipal, estabelecendo as metas e as prioridades para o orçamento anual do ano seguinte.

A população pode participar ao vivo no estúdio da TVTEC na Avenida DR. Cavalcanti, 396 no Complexo Argos ou enviar contribuições e apontamentos para o e-mail: orcamento@jundiai.sp.gov.br.