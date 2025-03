Alunos de cursinho da FMJ precisam de material didático

A organização do cursinho solicita que ex-alunos que já utilizaram o material nos anos anteriores façam a doação para auxiliar os novos estudantes. As contribuições podem ser entregues na recepção das unidades da FMJ:

As aulas, que já tiveram início, ocorrem presencialmente ao longo de 2025 na Unidade 02 da FMJ, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h40. Além do conteúdo programático regular, os alunos têm acesso a plantões de dúvidas, correção de redações, simulados, plantões de leitura e atividades complementares.

A seleção para novas vagas foi realizada por meio da análise de um questionário socioeconômico e do desempenho em uma prova de conhecimentos gerais. Interessados podem obter mais informações pelo Instagram @projeto_sirius ou pelo site cursinhosirius.com.br.



Criado em 2019 e iniciado em 2020, o Projeto Sirius é um cursinho popular totalmente gratuito, destinado a estudantes que não possuem condições financeiras para arcar com os custos de um curso preparatório particular. Os professores são alunos de todos os anos do curso de Medicina da FMJ. O projeto nasceu do esforço de estudantes sob a supervisão da Profa. Dra. Juliana Reimão.