Prefeitura promove melhorias em EMEB no Medeiros

A comunidade escolar da EMEB Aparecido Merino se reuniu, no último final de semana, para mais uma etapa do projeto “O Belo e Eu, e Nós e Todos”. A iniciativa contou com a participação dos pais, alunos, professores, profissionais da unidade e membros do Executivo para um mutirão de pintura das salas de aula e cuidados com o jardim, promovendo um ambiente mais acolhedor para as crianças.

Marjorie Bolognani, diretora da escola, destacou a importância do projeto para a comunidade escolar. “A escola é um espaço já muito bem bonito, estruturado e cuidado, mas percebemos que algumas questões que precisavam de atenção. Além disso, notamos uma participação um pouco tímida dos pais. Com isso, criamos o projeto, uma ação que cuida da estética, do sentimento e do pensamento da escola, com todas as associações pedagógicas e estruturais. Queremos expandir esse projeto para as praças públicas e para o bairro, promovendo o pertencimento. Se identificamos algo que não está bom, devemos cuidar”.

Durante a ação, a equipe da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA) e do Departamento de Urbanismo (DEURB) esteve presente para realizar uma oficina lúdica com os alunos, dando início ao processo de escuta para a elaboração do “Plano de Bairro do Medeiros”. A atividade permitiu que as crianças compartilhassem suas percepções sobre o bairro onde moram e suas expectativas para o futuro da região.