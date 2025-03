Em 2024, Jundiaí registrou 63 casos de estupro de vulnerável

Apesar da queda nos registros em Jundiaí nos últimos anos, o número de estupros de vulnerável segue preocupante, especialmente no estado de São Paulo. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) indicam que, em 2024, Jundiaí registrou 63 casos do crime, contra 82 em 2023. Em 2025, até o momento, há dois registros, mas os dados de fevereiro e março ainda não foram atualizados.

No estado, os casos de estupro de vulnerável aumentaram 12,33% nos últimos três anos, conforme o Instituto Brasileiro de Atenção Integral à Vítima (Pró-Vítima) Em 2022, houve 9.943 ocorrências, enquanto em 2024, o número chegou a 11.169.

Apenas em janeiro de 2025, foram registrados 1.286 estupros no estado, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Destes, 979 casos foram de estupro de vulnerável, atingindo principalmente crianças e adolescentes entre 2 e 13 anos, em sua maioria do sexo feminino.

A promotora de Justiça de Jundiaí, Ana Beatriz Sampaio, destaca que o acompanhamento deve considerar a família, a escola e a proteção da criança, evitando traumas adicionais. "O estupro infantil é muitas vezes praticado pelo convívio social da criança, por meio da sedução e do engano, o que dificulta a identificação da violência", explica.

Ela ressalta que é importante ir na raiz do problema, por isso a necessidade do diálogo e da educação sobre o corpo, para que as crianças entendam limites e saibam diferenciar afeto de abuso. Algumas escolas têm desenvolvido ações pontuais sobre o tema, mas a promotora defende que o ideal é construir uma compreensão sobre autocuidado e proteção.

Com maior conscientização, mais crianças têm denunciado os abusos. "Os casos estão aparecendo mais porque as crianças estão buscando ajuda e os adultos estão acreditando nelas", afirma a promotora. Ela reforça que, ao receber uma denúncia, as escolas têm a obrigação de acionar o Conselho Tutelar, mesmo em casos de suspeita.

Em nota, a Prefeitura informou que as escolas contam com um documento "Fluxo de atendimento contra violências", que compõe o rol de documentos do Caderno de Orientações 2025 e traz diretrizes para lidar com situações de violência contra crianças e adolescentes. Nele, está detalhado o protocolo que estabelece os procedimentos a serem seguidos pelas escolas e demais órgãos envolvidos na proteção infantil.

Esse fluxo orienta os profissionais da educação sobre a importância de atuarem em trabalho integrado com a rede de proteção, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Conselho Tutelar, a Delegacia da Mulher e os serviços de assistência social, garantindo um encaminhamento adequado e seguro para cada caso.

Além disso, a Secretaria de Educação de Jundiaí realiza ações formativas com educadores para capacitá-los na identificação de sinais de abuso e na condução correta das situações, sempre priorizando a proteção da criança ou adolescente e o acionamento dos órgãos competentes. O compromisso do município é fortalecer essa rede de apoio, assegurando que nenhum caso fique sem a devida atenção.

O estupro de vulnerável é um crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, com pena de 8 a 15 anos de reclusão. O Estatuto da Vítima, atualmente em tramitação no Senado Federal, busca ampliar a proteção e o acolhimento das vítimas no Brasil.