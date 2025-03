Chuvas fortes causam estragos em Jundiaí e região

A chuva que atingiu Jundiaí e região no domingo (23) provocaram ocorrências como quedas de árvores e muros, alagamentos e escorregamentos de terra. Em Jundiaí, a Defesa Civil registrou a queda de uma árvore que atingiu uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas ainda não há informações sobre o estado da vítima.

A Prefeitura removeu a árvore e também atendeu a ocorrência de um muro que cedeu na Rua São Paulo, sem registro de feridos. O volume de chuvas na cidade chegou a 51 mm.

Em Várzea Paulista, a precipitação alcançou 83,75 mm em quatro horas, sendo que 48,90 mm caíram nos primeiros 30 minutos. O temporal resultou em alagamentos nas ruas São Vicente, Sorocaba, Ilha Bela e Mary Bandini Moya Aprillanti, além de um deslizamento de terra na rua Ilha Bela, onde parte de um talude cedeu.

Em Cabreúva, além do alagamento em uma rua do bairro Vilarejo, casas também foram atingidas pela enxurrada. Thays Rodrigues, moradora afetada, relatou as dificuldades enfrentadas com a chuva. "Sempre que chove forte entra água em casa, suja tudo de barro e ainda estraga os móveis de madeira. Não é a primeira vez que isso acontece", afirma.

Em Itupeva, a Defesa Civil informou que não houve ocorrências relacionadas à chuva. Diante do volume de precipitação, a Defesa Civil manteve o alerta preventivo para a região.