Programa de atividades com crianças no 12º GAC passa por expansão

Um dia para ficar na memória dos estudantes dos quintos anos da Emeb Aparecido Garcia. Assim foi a tarde de atividades da última quinta-feira (20) para os cerca de 65 estudantes dos quintos anos da escola do Jardim Martins para o início das atividades do ano pelo Programa Forças no Esporte (Profesp), realizado no município em parceria com a Unidade de Gestão de Educação (UGE).

Numa iniciativa do Ministério da Defesa, em parceria com diversos outros Ministérios do Governo Federal, o programa visa incluir e integrar as crianças, por meio de atividades diversas que fortaleçam a cidadania e o senso de pertencimento à sociedade. Em Jundiaí, as atividades são realizadas no 12º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), durante o contraturno escolar e vinculado ao Programa Segundo Tempo (PST).

Como novidades para este ano letivo, o programa será desenvolvido com crianças de sete unidades escolares, e não de uma só como era realizado até então, passando de 100 estudantes participantes no ano passado para mais de 450 ao longo deste ano, em quatro encontros semanais. “Nosso objetivo é que parcerias como esta, que contribuem para as aprendizagens das crianças, sejam potencializadas e expandidas”, comentou a gestora de Educação, Priscila Costa.