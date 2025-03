Cajamar amplia horário de funcionamento das unidades de saúde

De acordo com a Secretaria de Saúde, a ampliação do horário atende a uma demanda crescente da comunidade e faz parte dos esforços da administração municipal para melhorar o atendimento à população.

A Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a ampliação do horário de funcionamento de todas as unidades de saúde do município. Agora, os atendimentos serão realizados das 7h às 18h.

"Muitas pessoas têm dificuldades para comparecer às unidades dentro do horário convencional. Com essa extensão, conseguimos facilitar o acesso e oferecer um atendimento mais abrangente”, destacou o secretário Daniel Freitas. Com a ampliação do horário, a expectativa é reduzir filas e otimizar o fluxo de pacientes, garantindo mais eficiência nos serviços prestados.